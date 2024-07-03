الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أحسن دكتور ولا ينتمي لوطنه مش عايزه".. رؤى سابقة لوزير التعليم الجديد

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد اللطيف

أدى الدكتور محمد عبد اللطيف اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية.

أبرز معلومات عن الوزير الجديد

الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد هو حفيد المشير أحمد إسماعيل، والذي تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية المصري خلال حرب أكتوبر 1973.

وأسس الدكتور محمد عبداللطيف إحدى الجهات المانحة للدبلومة الأمريكية وهي جهة advanced، كذلك له مشروع رائد في مجال تكنولوجيا التعليم من خلال منصة مجانية لطلاب المدارس تقدم شروحا ومراجعات للمناهج الدراسية.

ويعد الدكتور محمد عبداللطيف واحدًا من كوادر التعليم الخاص البارزين في مصر، وله إسهامات في مجال تكنولوجيا التعليم بعدد من المؤتمرات الدولية، فضلًا عن إسهاماته في مجال التعليم الخاص والدولي.

تصريحات لوزير التربية والتعليم الجديد

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد، فى بودكاست له خلال الشهور الماضية، أنه تعلم بداية في أمريكا وعاد ليحصل على التعليم الجامعي في مصر، مضيفا أن عمله في إدارة المدارس علمه الوطنية، قائلا: "لو طلعت أحسن دكتور ولا ينتمى إلى بلده شكرًا مش عايزه، مصر قيمة كبيرة جدًا".

أضاف خلال البودكاست، أنه كان بائع جرائد في بداية عمله ثم “ويتر” في مطعم وهو في سن 13 عاما، إذ يتحمل مسئولية نفسه منذ الصغر. 

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اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكانت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أدت منذ قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وشهد متوسط الأعمار للوزراء انخفاضا ملحوظا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما متوسط الأعمار بـ حكومة مدبولى (يونيو2024) مقارنة بـ64 عاما فى الحكومة السابقة.
6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عامًا

10 وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عامًا

14 وزيرًا أعمارهم تتخطى الـ60 عامًا

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أكبر الوزراء سنًا (71 عاما)

شريف شربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصغر الوزراء سنًا (42 عامًا)

إحصائيات متوسط أعمار الوزراء بحكومة الدكتور مدبولى (تعديل أغسطس 2022)

64 عامًا متوسط أعمار الوزراء

وزيران أقل من خمسين عامًا

15 وزيرًا تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عامًا

15 وزيرًا أعمارهم تتخطى 60 عامًا

محمد شاكر وزير الكهرباء أكبر الوزراء سنًا (78 عاما)

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أصغر الوزراء سنًا (49 عامًا)

التعليم ,موازنة التعليم “التعليم حياة” الدكتور محمد عبد اللطيف التربية والتعليم

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