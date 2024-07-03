الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار فى المنطقة التى تموج بالصراعات

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر تعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، لافتًا إلى أنها لم تواجه في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات من كل الاتجاهات سواء من الغرب أو الجنوب أو الشرق مثل التى تواجهها الآن.

 

وأكد، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية راسخة وقوية ودورها الإقليمي والدولي الآن واضح للعيان ومشهود به، كما أن مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات.

 


وتابع أن مصر نظمت مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه مع الاتحاد الأوروبي، وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين شراكة استراتيجية وشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

 

وأكد أن كل ذلك كان نتيجة الاستقرار في مصر وقوتها وتماسكها ولدورها الإقليمي والريادي ودورها الدولي، لذلك لم يجد الاتحاد الأوروبي دولة يعتمد عليها في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر، وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم التي تحرص حرصًا كبيرًا على أن يكون الدور المصري مهمًا ونشيطًا حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات أكثر مما هو قائم بالفعل.
 

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