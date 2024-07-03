خالد إسماعيل: مطلوب على وجه السرعة إعادة الثقة والهيبة لجوائز الدولة

مطالب المثقفين لأحمد هنو

ملفات ساخنة ومطالب عاجلة، تنتظر وزير الثقافة الجديد، دكتور أحمد فؤاد هنو، والقادم من خلفية أكاديمية تشكيلية، علي رأسها كما أوضح الكاتب الروائي خال إسماعيل في تصريح خاص لــ “الدستور”: إعادة الثقة والهيبة لجوائز الدولة.

مطلوب على وجه السرعة إعادة الثقة والهيبة لجوائز الدولة

وحول المطلب العاجل الذي يوجهه “إسماعيل” إلي وزير الثقافة أحمد هنو، ويطالب بسرعة البت فيه ملف جوائز والدولة.

يقول خالد إسماعيل: "مطلوب على وجه السرعة من وزير الثقافة الجديد، إعادة الثقة والهيبة لجوائز الدولة، التشجيعية والتقديرية، برفع القيمة المالية وتطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال وضع لجان جديدة من كبار النقاد المتخصصين، وأن يكون من حق هذه اللجان اختيار المستحقين للفوز من واقع معرفتهم المشهد الإبداعى، وهذا الشرط موجود فى التشجيعية لكنه لا يطبق بنزاهة.

وأضاف صاحب “درب النصاري”: والتشجيعية التى ذهبت لمبدعين ليس لهم سوى عمل واحد، عليها أن تكون إسما على مسمى، تشجع أصحاب المشاريع الإبداعية، ومطلوب تحويل الجوائز إلى جوائز حقيقية، وأن تخرج من نظرية المسابقات.

هى جائزة لمن أبدع وأضاف للثقافة الوطنية المصرية، وليست منحة مالية يفوز بها متسابق مغامر، ومطلوب من وزير الثقافة أيضا الاهتمام بمجلات الوزارة مثل إبداع وعالم الكتاب والثقافة الجديدة، لتصدر بانتظام ولا تخضع للظروف المالية، فهذه المجلات لها أهمية وقيمة معنوية كبرى، ومطلوب من وزير الثقافة تدعيم فرق المسرح فى المدن الصغيرة، ودعم النشر الإقليمى، وزيادة المطبوع من كتب هيئة الكتاب، وهيئة قصور الثقافة، وتقديم الدعم لدور النشرالخاصة، التى حققت نجاحا فى السنوات الماضية، والمطلب الأخير هو النظر للثقافة باعتبارها أداة لبناء الإنسان وتحقيق قوة معنوية للدولة المصرية، وليس باعتبارها سلعة تخضع لقانون العرض والطلب.

أحمد هنو

يشار إلي أن وزير الثقافة الجديد، “أحمد هنو”، حصل علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الحفر عام 1992، مرورا بحصوله علي الماجستير في أفلام الرسوم المتحركة من جامعة القاهرة 1997، والدكتوراه في فلسفة الفن، وتدرجه في المناصب الأكاديمية بدأها معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة وفن الكتاب، مرورا بدرجة أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة

وعميد لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقًا، وصولا إلي درجة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

مارس أحمد هنو الفن التشكيلي وشارك عدة معارض جماعية بأعماله من بينها، المعارض الطلابية. صالون الشباب الثانى 1990. معرض فن الجرافيك المصرى المعاصر بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015 معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018.

شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات. فضلا عن حصوله علي منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى. وشارك في عضوية اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات.