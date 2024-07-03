الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد 5 برامج دراسية لإعداد معلم العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بـ"تربية سوهاج"

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

اعتمد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لوائح 5 برامج لإعداد معلم العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بكلية التربية، برامج خاصة بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح النعماني، أنه تطبيقًا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم العربي، تسعي الجامعة إلى التركيز على البرامج والتخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة وبيئة تعلم من قاعات ومدرجات ومعامل بطراز معماري وتكنولوجي فريد، يخدم متطلبات سوق العمل المستقبلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن هذه البرامج تلقى قبولًا كبيرًا لدى الطلاب، وتأتي تماشيًا مع المعايير الدولية في التعليم، موضحًا أن البرامج الخمس هي برنامج إعداد معلم العلوم البيولوجية باللغة الإنجليزية، إعداد معلم العلوم الجيولوجية باللغة الإنجليزية، إعداد معلم الكيمياء باللغة الإنجليزية، إعداد معلم الفيزياء باللغة الإنجليزية، وبرنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور حسين طه القائم بأعمال عميد الكلية، إن هذه البرامج جاءت لإعداد وتدريب كوادر متخصصة في تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، متقنة لمهارات التعامل مع الأجهزة والأدوات العلمية المختلفة، كما قررت وزارة التربية والتعليم استمرار دراسة الطالب لمادتي العلوم والرياضيات في المدارس الحكومية باللغة الإنجليزية بدءًا من المرحلة الإعدادية وكذلك في مدارس اللغات والمدارس الخاصة، وذلك يستدعي الحاجة الماسة إلى هذه البرامج، بدلًا من لجوء الخريجين إلى الحصول على دورات تدريبية في مؤسسات ربحية ليست لها صلة بالعملية التعليمية.

حسان النعماني تطبيق ا سوق العمل متميزة العمل المستقبلية

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