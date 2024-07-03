الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمناء الحوار الوطنى يُهنئ محمود فوزى ومايا مرسى على اختيارهما بالحكومة الجديدة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالتهنئة للمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، لتوليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كما توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالتهنئة للدكتورة مايا مرسي عضو مجلس الأمناء، لتوليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد مجلس أمناء الحوار أنه الاختيار الذي صادف أهله، متمنين لهما كامل التوفيق ومواصلة النجاح والعطاء لخدمة الوطن.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد قالت إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم، ويشمل 31 حقيبة وزارية، ويعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، جاء مبشرًا، إذ ضم التغيير الوزاري شخصيات مؤهلة وذوي خبرة ومشهود لها بالكفاءة. 


وأشارت إلى أن تشكيلها يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية؛ وعلى الحكومة أن تكون مدركة لحجم التحديات وأن تكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصري العظيم وتلبي آماله وتطلعاته وطموحاته.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة الجديدة إلى أن تضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، فضلًا عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، إلى جانب إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

مجلس أمناء الحوار الوطني محمود فوزي مايا مرسي وزيرة التضامن مجلس الأمناء

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