توقعات بتفوق "BYD" على "Tesla" في مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2024

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة كاونتربوينت للأبحاث، أن شركة BYD الصينية العملاقة من المقرر أن تتفوق على شركة Tesla في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024.

وقال محللو الشركة في التقرير الذي صدر، أمس الثلاثاء، "إن هذا التحول يؤكد على الطبيعة الديناميكية لسوق السيارات الكهربائية العالمية".

انخفاض تسليمات تسلا في الربع الثاني بنسبة 4.8٪

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من BYD في الربع الثاني بنسبة 21% تقريبًا على أساس سنوي إلى 426.039 وحدة، ووفقًا لحسابات شبكة CNBC انخفضت تسليمات تسلا في الربع الثاني بنسبة 4.8٪ إلى 443.956 سيارة.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي إنتاج BYD - الذي يشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط وكذلك السيارات الهجينة - أكثر من 3 ملايين وتجاوز إنتاج تسلا البالغ 1.84 مليون سيارة للعام الثاني على التوالي.

"BYD" صنعت 1.6 مليون سيارة ركاب تعمل بالبطارية

ومع ذلك، فقد صنعت شركة BYD 1.6 مليون سيارة ركاب تعمل بالبطارية فقط و1.4 مليون سيارة هجينة، مما وضع تسلا في المقدمة من حيث إنتاج السيارات الكهربائية بالبطارية.

كما فقدت BYD مكانتها كأفضل بائع للسيارات الكهربائية لصالح شركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة في الربع الأول.

الصين قوة مهيمنة في سوق السيارات الكهربائية

وقالت كاونتربوينت: إن الصين "لا تزال قوة مهيمنة في سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية" حيث تقود شركة BYD الطريق.

وقالت شركة الأبحاث: "إن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين تقدر بأربعة أضعاف مبيعات أمريكا الشمالية في عام 2024".

وستستمر الصين في الاحتفاظ بأكثر من 50% من حصة السوق من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية حتى عام 2027، ومن المتوقع أن تتفوق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية على مبيعات أمريكا الشمالية وأوروبا مجتمعة في عام 2030، وفقًا لشركة كاونتربوينت.

وفي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض تعريفات جمركية إضافية على شركات السيارات الكهربائية الصينية لمعالجة "تهديد الضرر المتوقع والوشيك لصناعة الاتحاد الأوروبي".

ستخضع BYD لتعريفات إضافية بنسبة 17.4%، وستطالب جيلي برسوم إضافية بنسبة 20%. وسيتعين على شركة SAIC دفع رسوم إضافية بنسبة 38.1%، وهي الأعلى بين الدول الثلاث. هذا بالإضافة إلى الرسوم القياسية البالغة 10% المفروضة بالفعل على المركبات الكهربائية المستوردة.

وقالت المفوضية في بيان يوم 12 يونيو إن الرسوم مؤقتة حاليا، ولكن سيتم فرضها اعتبارا من 4 يوليو، إذا لم تسفر المناقشات مع السلطات الصينية عن قرار.