الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 نصائح من "الهلال الأحمر" لتجنب مخاطر تكييف السيارة أثناء الانتظار

تكييف السيارة
تكييف السيارة

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددًا من النصائح لمواجهة مخاطر الانتظار مدة طويلة في السيارة مع تشغيل تكييف السيارة. 

نصائح "الهلال الأحمر"

وأكدت "الهلال الأحمر" عبر موقعها الإلكتروني، أن تشغيل تكييف السيارة أثناء توقف السيارة يؤدي إلى:

- إنتاج أول أكسيد الكربون الذي يُعد غازًا ليست له رائحة أو لون.

- ينتج من عملية احتراق الوقود.

- يتسرب بكمية كبيرة من فتحات التكييف أثناء توقف السيارة.

- يتسرب بشكل كبير وقاتل أثناء سير السيارة حيث يحدث تسمم في الدم.

- عند خروج كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون في الهواء يحل محل الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء.

- يؤدي إلى تلف خطير بالأنسجة أوحتى الوفاة.

- يجب على أي شخص يتعرض لغاز أول أكسيد الكربون استنشاق الهواء النقي وطلب المساعدة الطبية.

الهلال الأحمر المصري تشغيل تكييف السيارة مواجهة مخاطر الأحمر المصري أول أكسيد الكربون

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