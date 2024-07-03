الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب أحمد بهاء شلبى يتقدم بالتهنئة للحكومة الجديدة ويشكر الوزراء السابقين على مجهوداتهم

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بالتهنئة للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، لتأديتهم اليمين الدستورية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة وخدمة تطلعات الشعب المصري في التنمية وتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، ويشكر الوزراء السابقين على مجهوداتهم فى خدمة الوطن.

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برلمانية: بناء الإنسان وتشجيع الاستثمار على رأس أولويات الوزراء الجدد

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كامل الوزير يؤدى اليمين الدستورية نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للنقل والصناعة

دمج وزارات واستحداث وزارات

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن المنهجية المستحدثة لتغيير الوزارة من دمج وزارات واستحداث وزارات ووجود نواب لرئيس الوزراء وللوزراء يشير الى منهجية جديدة وتغير فى السياسات؛ يعطى بارقة أمل لوضع علاج حقيقي لكل ما نواجه من مشكلات لتحقيق الرخاء والازدهار.

وأشار شلبي إلى ضرورة وضع  برنامج الحكومة على قدر آمال المصريين والتحديات الكبيرة المنتظرة، ويحقق المصالحة وإزالة أجواء القلق السائدة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

معالجة التحديات الاقتصادية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أهمية خوض الحكومة الجديدة سريعًا في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، واتخاذ إجراءات ومنهجية جديدة وجريئة تختلف تماما عما سبق بما يؤدي إلى إزالة تبعات الأزمات العالمية وتبني سياسات تنمية وطنية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حزب حماة الوطن مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الوزراء الجدد

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