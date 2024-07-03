ضبط لصوص الهواتف والدراجات النارية في حملات أمنية بالمحافظات

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة - الأقصر - أسوان - الإسماعيلية - الغربية - القليوبية - بني سويف) من تحقيق النتائج الإيجابية.

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق وعاملين - مقيمين بمحافظة القليوبية - لارتكابهم واقعة سرقة (٣ بطاريات ليثيوم) من أحد أبراج الإتصالات “كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر” وبحوزتهم (السيارتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي من قيمة بيع البطاريات).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلين سيئا النية "تم ضبطهما" اعترفا ببيع المسروقات وكذا (4 بطاريات ليثيوم آخرين قاموا بالإستيلاء عليها من برج آخر) لعميل سىء النية (عامل- مقيم بالجيزة) ضُبط وبحوزته متحصلات واقعتى السرقة.

كما ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة وبداخلها بعض متعلقات مالكها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزته السيارة المستولى عليها وبداخلها المتعلقات.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (عامل – عميلين سيئا النية) تخصص نشاطه فـى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطـريق العام بأسلوب الخطف والمغافلة بإستخدام "دراجة نارية"وبحوزة أحدهم )الدراجة النارية "المستخدمة فـى إرتكاب الوقائع"- فرد محلى وعدد من الطلقات) واعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة هواتف، وأرشدوا عن المسروقات.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة إسنا) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبحوزتهم (صاروخ كهربائى - 3 مقص حديدى- 3 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (16 واقعة سرقة دراجات نارية) وأرشدوا عن جميع المسروقات.

كما نجحت الجهود في ضبط (مدير مخازن تابع لإحدى الجهات بالإسماعيلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) لقيامه بتبديد مستلزمات من أحد المخازن عهدته وبمواجهته إعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة "ضُبط" وأرشد عن المسروقات.

وضبط تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") تخصص فـى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطهم من خلال تركيب محبس على خط أنابيب البترول مستخدمين 4 سيارات نقل بها خزانات، وأرشدوا عن السيارات المستخدمة، كما أرشدوا عن مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وضبط (عاطلَين- مقيمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة) لقيامهما بسرقة قطع حديدية من أعلى كوبرى "كائن بدائرة القسم"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والتصرف في المسروقات بالبيع لعميلهما سئ النية (عامل خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) ضُبط وأرشد عن المسروقات (كمية من الحديد وزنت 500 كيلو جرام).