الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية، مع الوزراء الجدد، في مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، عقب الانتهاء من أدائهم اليمين الدستورية.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية، إذ تمت الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

انطلاق مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها في وقت سابق من الشهر الماضي.