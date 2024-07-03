الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية

الرئيس السيسي يلتقط
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الوزراء الجدد

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية، مع الوزراء الجدد، في مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، عقب الانتهاء من أدائهم اليمين الدستورية.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية، إذ تمت الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

انطلاق مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

الرئيس السيسي صورة تذكارية عقب أداء اليمين وزراء الجدد ن أدائهم اليمين الدستوري

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