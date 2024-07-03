أمين تنظيم "حماة الوطن": على الحكومة الجديدة الاستماع لصوت المواطن

طالب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، الحكومة الجديدة بالاستماع لصوت المواطن وجعل أولوياته ضمن أولويات أجندة عملها، وأن يكون على رأس أولويات أجندة عملها أيضاً استشراف المستقبل والتنبؤ المسبق للأزمات.

ودعا العطيفي بضرورة الاهتمام بمختلف الفئات وعلى رأسها تلك الفئات ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية، ومنها الفلاحين والمزارعين والصيادين وأصحاب الثروة الحيوانيّة، من أجل الوصول للمرجو في تحقيق الأمن الغذاء المصري، وهو ما يأتي في سياق الاهتمام باستكمال خطة القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، الأمر الذي يستتبعه الانتباه لما يحدث بلمف التغير المناخي، الذي يستلزم خريطة زراعية جديدة، توضع طبقا للأولويات الداخلية وكذلك تحديد المرتقب في ملف المحاصيل التصديرية.

الاهتمام بملفى التعليم والثقافة

كما أكد ضرورة الاهتمام بملفي التعليم والثقافة فهما أحد العناصر الرئيسية للقوى الناعمة المصرية، مشيراً إلى أهمية وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع لربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، متسائلاً: وما الذي يمنع من تحديد أعداد القبول بالكليات بحسب سوق العمل، والتسويق الجيد للكليات التي لها مستقبل بسوق العمل بالداخل والخارج؟، فمن المهم النظر لهذا التساؤل بعين الاعتبار.

وأوضح أنه كذلك من المهم الاهتمام بالعمالة المصرية وتأهيلها لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، بتعدد مهارات العامل وتوفير اللازم لتأهيله من خلال مؤسسات الدولة المعنية به وعلى رأسها وزارة العمل.

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن أن الحزب يرى أهمية النظر بعين الاعتبار للتوصيات النيابية بشأن بعض الملفات، وكذلك مخرجات الحوار الوطني التي تشمل حلولاً سياسية وعلمية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب الأسبوع المقبل.



