الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معلومات جديدة حول منفذ حادث الطعن في إسرائيل

حادث الطعن في إسرائيل
حادث الطعن في إسرائيل

قال قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية، إن منفذ عملية الطعن  مركز تجاري في مدينة كرمئيل وصل إلى المجمع سيرًا وليس في مركبة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منفذ العملية ينحدر من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية. وأكد قائد الشرطة أنه تم رفع حالة التأهب في المنطقة بسبب هذه الحادثة.

حادث طعن بإسرائيل

وكانت أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 3 إسرائيليين خلال عملية طعن بمركز تجاري في مدينة كرمئيل شمالي إسرائيل، مضيفة إنها قامت بتحييد منفذ العملية وقتله بشكل فوري في موقع الحادث بالمجمع التجاري.

 أحد المصابين حالته حرجة للغاية

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن أحد المصابين حالته حرجة للغاية، مشيرة إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكر بيان الشرطة الإسرائيلية بشأن "عملية الطعن في كرمئيل" جاء فيه: "ورد هذا الصباح بلاغ حول عملية طعن مشبوهة في مركز تجاري في كرمئيل، أصيب خلالها رجلان، و تم تحييد منفذ العملية، الذي لم تعرف هويته بعد، وإعلان وفاته في مكان الحادث".

وتابع: "وصلت قوات كبيرة من منطقة الشمال إلى مكان الحادث وبدأت في جمع النتائج وعمليات أخرى لمنع تقديم المساعدة للمنفذ، وقد قام قائد المنطقة، بتقييم الوضع في مكان الحادث خلال الدقائق القليلة الماضية".

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