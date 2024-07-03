الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى أثناء حلف اليمين

أدت الحكومة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية، إذ تمت الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

انطلاق مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية المصرية أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي

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