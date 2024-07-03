الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل بلدية المحلة أمام مودرن سبورت بدوري نايل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عبدالمنعم "كشري"، المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت بدوري نايل

يواجه بلدية المحلة نظيره مودرن سبورت، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة مودرن سبورت بدوري نايل

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: هشام شعبان وأحمد العش، ونور الزموري والسيد عوض.

خط الوسط: ماجد هاني ويوسف حسن، وأحمد كهربا وإبراهيم شتا، ومحمد أميسي.

خط الهجوم: حسام أشرف.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة مودرن سبورت

محمود ماهر ومحمد صابر، ومحمد أشرف ووحيد محسن، وإيمانويل وكريم ممدوح، وحسام حسن وأحمد رضا، وأحمد عثمان.

 

خط الدفاع:

خط الوسط:

خط الهجوم:

ويجلس على مقاعد البدلاء..

 

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت بدوري نايل

تنقل مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت، على الهواء مباشرة، عبر أحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

 

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت بدوري نايل

يقود مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت، في الجولة التاسعة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا أحمد حمدي حكم ساحة، ويعاونه أسامة عبداللطيف حكم مساعد أول، ومحمد محمود لطفي حكم مساعد ثان، ومعهم محمد الغازي حكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة بلدية المحلة ومودرن سبورت بدوري نايل

 

الثانية لـ"كشري"

تعد مباراة بلدية المحلة أمام مودرن سبورت، هي الثانية على التوالي لأحمد عبدالمنعم "كشري"، على رأس القيادة الفنية لممثل محافظة الغريبة، والتي استهل بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إنبي.

كشري

موقف بلدية المحلة بجدول دوري نايل

يحتل بلدية المحلة، المركز السادس عشر بجدول دوري نايل برصيد 23 نقطة، بواقع 6 انتصارات و5 تعادلات و16 هزيمة، إلا أن الفريق المحلاوي مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام الزمالك، في نهاية الدور الأول وتحديدا الجولة السابعة عشر، تقام يوم 15 يوليو الجاري.

 

بلدية المحلة يتفوق في الدور الأول

تمكن فريق بلدية المحلة، من التفوق على نظيره مودرن سبورت بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بينهما.

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