برلمانية: على الحكومة الجديدة التعامل مع التحديات الراهنة بسياسات مختلفة

قالت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة تضم العديد من الكفاءات والخبرات التي تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن المواطنين يتطلعون لتعامل مع الحكومة الجديدة مع كل التحديات بسياست مختلفة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وتجاوز أي أزمات.

وأضافت "نبيه"، أن الملف الأقتصادي أحد أهم الأولويات علي رأس الحكومة من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية، ومعالجة آثار التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، وأن يكون هدفها العمل علي تحسين معيشة المواطنين وتخطي الأزمة الاقتصادية.

وأشارت "نبيه"، إلى أن ملف الأمن القومي والحفاظ عليه، في ظل التحديات الخارجية التي تحيط بنا والتعامل معها، بما يحافظ علي محددات الأمن القومي، خاصة أن مصر تحيط بها منطقة تموج بالصراعات.

وأضافت أنه على الحكومة التعامل مع كل التحديات التي تمس المواطن، وضرورة الاهتمام بالأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والعمل علي مزيد من الحماية الاجتماعية لتلك الفئة، وتابعت قائلة: ولا بد من العمل علي تمكين اقتصادي لتلك الفئات.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص نظرا لأنه شريك في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة العمل علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية.