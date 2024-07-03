الروائية نوال مصطفى تكشف مطالبها من وزير الثقافة الجديد

تولى الدكتور أحمد هنو منصب وزير الثقافة في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وفي ضوء تولي الدكتور هنو لحقيبة الثقافة تواصلت الدستور مع عدد من المثقفين لطرح أبرز مطالبهم من الوزير الجديد.

الثقافة خبز يومي

تقول الروائية والكاتبة الصحفية نوال مصطفى: “نريد من وزير الثقافة الجديد الدكتور أحمد هنو أن يؤمن بأن تكون الثقافة خبز يومى يحتاجه كل مواطن ليحيا كإنسان. أن يفكر فى استراتيجية شاملة تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطن فى كل المنتجات الثقافية التى تنمى عقله، ترتقى بفكره، تحفز قنوات إبداعه وابتكاره”.

وتضيف نوال مصطفى في تصريح خاص لـ"الدستور": “أريد من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن يجعل من الحدائق الملحقة بالميادين العامة فى كل المدن والمحافظات ساحات للعروض الفنية غناء، فنون شعبية، عروض مسرحية، فنون تشكيلية، تلك التى نشاهدها بانبهار فى زياراتنا إلى أوروبا”.

وتواصل: "أريد من وزير الثقافة أن يضع خطة سريعة لدشين دار للسينما على الأقل فى كل نجع وكل قرية، وألا تخلو مدينة فى كل محافظات مصر من فاعلية ثقافية أو أكثر شهريا. وأن تعود مسارح الدولة إلى عصرها الذهبى، ويعود مشروع "القراءة للجميع" إلى الزخم والقيمة والتفاعل الذى كان يحظى به فى بداية اطلاقه أيام الدكتور الراحل سمير سرحان.

مسابقات القراءة

وتكمل: “تنتشر مسابقات القراءة والكتابة فى ربوع مصر، وأن يتم تقديم الكتاب باعتبارهم نجوما كما كنا فى السابق، وليس كمالة عدد كما هو كائن الآن”.

وتختتم نوال مصطفى: “أريد أن تصبح الثقافة هى المشروع القومى لمصر ويتم التخطيط لذلك على أيدى خبراء مهمومين بالثقافة، مؤمنون بها كجسر رئيسى تعبر من خلاله الأمم من ظلام التخلف إلى أنوار التقدم والرقى.. هذا بكل اختصار ما أتوقعه من وزير الثقافة الجديد”.