الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوم من أيام مصر التاريخية.. الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة تؤدي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا من أمام قصر الاتحادية، عن أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء في تقرير القاهرة الإخبارية، أن اليوم تشهد مصر أيامًا تاريخية، حيث حدث منذ 11 عامًا في مثل هذا اليوم انحاز الجيش المصري لشعبه في الحفاظ على الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت، أن اليوم يتم التشكيل أو التغيير الوزاري الجديد الذي تشهده مصر ويشمل تغييرات كبيرة في بعض الحقائب الوزارية تصل إلى حوالي 20 حقيبة، اختارت الأسماء لشغلها كفاءات وخبرات وقدرات متميزة، وتعمل على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، سواء المحلية أو الدولية.

الجيش المصرى أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية السيسي

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