الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أدى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية، إذ تمت الاستعانة بالعديد من الكوادر والشخصيات الوطنية من الخبرات الدولية لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

انطلاق مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها في وقت سابق من الشهر الماضي.

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