الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجندة الإجازات الرسمية في مصر 2024 مدفوع الأجر

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية 2024

زاد البحث عن الإجازات الرسمية في مصر 2024 من قبل الملايين من موظفي القطاع العام والخاص،وذلك منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تجاوزت الـ 9 أيام متواصلة مدفوع الأجر أو بأجر مضاعف وفقا لقانون العمل المصري.

أجندة الإجازات الرسمية في مصر 2024

جاءت أجندة الإجازات الرسمية في مصر 2024 وفقا لقانون العمل المصري والتي يحصل عليها موظفي الهيكل الإداري للدولة والقطاع الخاص كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوع الأجر بمناسبة ذكرى الاحتفال برأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوع الأجر بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952.

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 وعبارات التهنئة

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التفاصيل الكاملة.. موعد إجازة 30 يونيو لعام 2024

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إجازة رسمية مدفوع الأجر بمناسبة ذكرى الاحتفال المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوع الأجر بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر 1973.

يذكر أن الدولة تمنح موظفي القطاع الخاص والعام إجازات رسمية في عدة مناسبات دينية ووطنية وقومية تصل إلى 22 يوم خلال العام وجميعها مدفوع الأجر أو بأجر مضاعف في حاجة احتياج المؤسسات للعمل خلال أيام الإجازات الرسمية.

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موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024 ورأس السنة الهجرية

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هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في مصر؟

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446

وفقا للحسابات الفلكية فإن موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1446 ستكون يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 المقبل حيث لا يتم اعتبار هذا الموعد نهائيا إلا عقب الاستطلاع الرسمي للهلال عن طريق اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية والتي تحدد الموعد الرسمي لرأس السنة الهجرية 1446.

ومن المقرر أن يتم ترحيل الاجازة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وضمها لعطلة نهاية الأسبوع أو تبكيرها ليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضم الإجازات الرسمية للعطلات الأسبوعية فيما عدا الدينية منها وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

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موعد اجازة ثورة 23 يوليو 2024

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

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