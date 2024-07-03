الفقيه المتحدث.. أبرز المعلومات عن أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد؟ (فيديو)

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، ضمن الحقبة الوزارة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويتولى الدكتور أسامة الأزهري وزارة الأوقاف خلفا للدكتور مختار جمعة.

من هو الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد.

خطيب ومحاضر ازهري

ولد في الاسكندرية عام ١٩٧٦ م

نشأ في سوهاج في صعيد مصر وحفظ القرأن منذ صغره

من ابرز العاملين على نشر الفهم المستمد من التراث

حصل على شهاده الدكتوراه من كلية اصول الدين

حصل على درجة الاجازه العالية من كلية اصول الدين والدعوة الاسلامية بجامعة الازهر

حصل على درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومة

عمل معيدا بقسم الحديث الشريف بكلية اصول الدين

عمل مستشار الشؤون الدينية لرئيس الجمهورية

من اشهر مؤلفاته

احياء علوم الحديث مقدمات منهجية ومداخل معرفية

المدخل الى اصول التفسير

معجم الشيوخ

الاحياء الكبير لمعالم المنهج الازهري الحديث