الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة تأجيج الوضع فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها ستتخذ إجراءات عسكرية تقنية لمواجهة تعزيز وجود الناتو على حدودنا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة لا تتوقف عن محاولة تأجيج الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البلطيق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1940 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة، بينما واصلت القوات الروسية تحقيق مكاسب على الأرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت الوزارة، إن 475 جنديًا أوكرانيًا فقدوا أرواحهم في اشتباكات مع المجموعة الغربية للقوات المسلحة الروسية.

كما خسر الجيش الأوكراني 405 جنود في الاشتباكات مع المجموعة المركزية، في حين قتل 120 جنديًا أوكرانيًا في المعارك مع المجموعة الشرقية.

ذكر البيان أن 620 جنديًا أوكرانيًا قتلوا أيضًا في اشتباكات مع المجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية.