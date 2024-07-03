انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين "الأزهر والأوقاف والإفتاء" لشمال سيناء الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إنطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (28 – 29 ذو الحجة 1445هـ )، الموافق (4- 5/ 7/ 2024م)، حيث يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

وتضم القافلة الدعوية ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لأداء خطبة الجمعة حول موضوع: "الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار".

قافلة دعوية إلى ثلاث محافظات

فى السياق ذاته، أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظات (القاهرة - الشرقية - شمال سيناء) ، حيث يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وتنطلق الثلاث قوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات: (القاهرة - الشرقية - شمال سيناء)، يوم الجمعة القادم: (29 ذو الحجة 1445هـ)، الموافق (5/ 7/ 2024م)، وتضم القافلة عدد من العلماء والشيوخ سواء من علماء الأزهر الشريف، أو علماء وزارة الأوقاف المصرية.