11 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية بورسعيد

شهد طريق الإسماعيلية - بورسعيد، تصادم سيارة "ميكروباص" مع سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إخطار للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بإصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص ط ص ق 4521 مع سيارة ربع نقل ط ه ي 1949 بطريق بورسعيد.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكشفت مصادر رسمية تنوع الإصابات بين كدمات وكسور وجروح وسحجات بأماكن متنوعة بالجسم.