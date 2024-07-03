الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عصابة التنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

صورة ارشفية
صورة ارشفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، بأحد العقارات في منطقة بولاق أبو العلا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب عن الآثار، وتبيَّن وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، بهدف استخراج قطع آثرية لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

منطقة بولاق أبو العلا محكمة جنوب القاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار

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