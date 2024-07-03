سماح أبوبكر عزت لوزير الثقافة الجديد: نحتاج عودة مشروع "القراءة للجميع"

تضمن التشكيل الوزاري الجديد، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد هنو وزيرًا للثقافة، خلفًا للدكتورة نيفين الكيلانى.

ومع استعداد الوزير للبدء في مهامه الوزارية الجديد، تتواصل "الدستور" مع عدد من كتاب ومثقفي مصر، لمعرفة مطالبهم من الوزير الجديد، وأبرز الملفات التي تخص الثقافة التي لا بد من التفات وزير الثقافة إليها في الحكومة الجديدة بحسب الكاتبة سماح أبوبكر.

سماح أبوبكر عزت تطالب وزير الثقافة الجديد بعودة "القراءة للجميع"

وقالت كاتبة أدب الأطفال، سماح أبوبكر عزت، إنه لا بد من الاهتمام بالأطفال أكثر من خلال أنشطة قصور الثقافة، وتنظيم فعاليات أكثر لتستوعب طاقتهم، وتشجعهم على القراءة، وتنظيم المسابقات والأنشطة لهم، خاصة في فصل الصيف، بحيث تستوعب طاقتهم ومواهبهم.

وأضافت "أبوبكر": نحتاج المزيد من الاهتمام أكثر بـ الأطفال وتدشين المسابقات لهم، وتشجيعهم على المشاركة، مثل جائزة الدولة للمبدع الصغير، برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، وأن تكون هذه المسابقات في جميع المجالات.

ولفتت "أبوبكر" إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية لـ الأطفال، مثل الرسم وكتابة القصة، فمثل هذه الدورات تعمل على تنمية خيال للأطفال وثقل مهاراتهم.

ومن أهم المشروعات التي تتمنى سماح أبوبكر عودتها من جديد هي مشروع "القراءة للجميع"، مؤكدة: يا ريت لو يعود "القراءة للجميع"، والاهتمام بتنظيم مشروع خاص بالقراءة للأطفال، لأن القراءة لم تعد بنفس المعدل السابق لهم، بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أخذت وقت الأطفال.

واختتمت حديثها مع الدستور، بأن الثقافة دائمًا في مصر لها الريادة، وتمنت التوفيق للوزير الجديد الدكتور أحمد هنو.

الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الجديد

عن وزير الثقافة الجديد الدكتور أحمد هنو

وُلد بمحافظة الإسكندرية 13/12 /1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، كما نال درجة الماجستير بأفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997، ونال درجة الدكتوراه في فلسفة الفن.

وسبق وشغل الدكتور أحمد فؤاد هنو مناصب هامة، منها عمله عميدًا بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب، كما عمل أستاذًا مساعدًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وأستاذًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

وشغل منصب عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقًا، ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

وقدم أعماله في عدد من المعارض الطلابية، وصالون الشباب الثانى 1990، ومعرض (فن الجرافيك المصرى المعاصر) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015، ومعرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018، وغيرها من المعارض الفنية الهامة.