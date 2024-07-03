الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يحدث تغيير في القرارات بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة بعد رحيل "حجازي"؟

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تدور التساؤلات حاليًا حول الموقف بشأن القرارات الصادرة فيما يتعلق بامتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، بعد رحيل الدكتور رضا حجازي، وتولي الدكتور محمد عبداللطيف، خلفًا له، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

"الدستور" تواصلت مع مصادر بوزارة التربية والتعليم، والتي قالت إن "تغير الوزير لا يعني تغيير الخطة أو القرار، وكل ما تم إعلانه بشأن امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة سينفذ وكل طالب سوف يأخذ حقه ولا جدال في ذلك". 

 

من هو وزير التربية والتعليم الجديد

السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- من مواليد القاهرة يونيو 1972

- سافر في سن الـ١٣ للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

- حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012

- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم

- تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل.

- العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

- لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.

- قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.

من هو نائب وزير التربية والتعليم الجديد

الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني:

- شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتى:

- شغل منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا 

- شغل منصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس

-  شغل  عدة مناصب قيادية،  والانضمام إلى SUT -البوليتكنيك في مصر

- شغل منصب  عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب في جامعة مصر الدولية.

- شغل عام ٢٠٠٤ عمل كأستاذ متفرغ في في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

- المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو ٢٠١٠ - حتى أبريل ٢٠١٤.

- شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام ٢٠١٥

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