ضبط مسجل خطر أشعل النار في 5 مواطنين بالشرابية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإشعاله النيران في 5 أشخاص بمنطقة الشرابية.

وكشفت الوزارة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع 5 بائعين مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وقرروا بتضررهم من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو في حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه مرتكبي الواقعة المشكو في حقه - سائق "توك توك"، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.