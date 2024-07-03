الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مواتير المياه في مصر القديمة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات في مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن فى مصر القديمة بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما.
 

تم ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات منطقة مصر القديمة مواتير المياه سرقة

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