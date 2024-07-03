برلمانى: التشكيل الوزارى الجديد وحركة المحافظين تغيير للدماء من أجل إصلاح شامل

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن التشكيل الوزاري الجديد الذي شمل تغيير 21 حقيبة وزارية، يؤكد حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة تحمل رؤى وأفكارا جديدة لدعم جهود الدولة نحو البناء والتنمية والحفاظ على الأمن القومي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات صعبة.

التشكيل الوزاري الجديد

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أن ما يحمله التشكيل الوزاري الجديد من تنوع واختلاف، سواء بوجود بعض الوزراء ممن كانوا في الحكومة السابقة ممن أثروا إيجابيا داخل الوطن، أو من أتوا لمهامهم خلفا لزملائهم السابقين، يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرتهم على صنع مستقبل جديد يليق بتاريخ وعراقة هذا الوطن، ويسهم في جهود ردع كل محاولات المساس بالأمن القومي، ويواجه أزمات التضخم وارتفاع الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مطالب الشعب

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى ضرورة أن تنظر الحكومة الجديدة لمطالب الشعب وتعمل على تحقيقها، لتنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ونوه وهبة، بضرورة أن تضع الحكومة الجديدة منهجا يضع مطالب الشعب وطموحاته على رأس الأولويات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظين الجدد المقرر لهم أن يتولوا مناصبهم اليوم تزامنا مع التشكيل الوزاري الجديد من أجل إصلاحات شاملة ومستدامة.