الأربعاء 03 يوليو 2024
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بعد حلفه لليمين..وزير التعليم: نحتاج غرس مجموعة من المهارات الإنسانية فى نفوس الطلاب

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد اللطيف

أطلق الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد، عدة تصريحات تليفزيونية له خلال الشهور الماضية، تحدث فيها عن أسلوبه فى تعليم طلاب مدارس نرمين إسماعيل، قائلًا: نحتاج غرس مجموعة من المهارات الإنسانية في نفوس الطلاب حتى يتمكنوا من الوصول لأهدافهم، منها العزيمة واحترام الكبار، من ضمن برنامجه، فالطلاب هم قادة المستقبل في شتى المناحي، مؤكدًا أن من يعمل في منظومة التعليم يعمل فعليًا في إنتاج المستقبل.

             

وتطرق عن رؤية في تدريب الطلاب المصريين وتعريفهم بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حتى يكونوا واعين تمامًا بما يدور حولهم من قضايا وطنية لهم دور فيها.

لمشاهدة التصريحات اضغط الرابط التالى 

 

من هو الدكتور محمد عبداللطيف؟ 

السيرة الذاتية للدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني


- من مواليد القاهرة يونيو 1972

- سافر في سن الـ١٣ للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته.

- حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012

- حصل على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم

- تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل.

- العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

- لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية.

- قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.

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من هو نائب وزير التربية والتعليم

الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني:

- شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتى:

- شغل منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا 

- شغل منصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس

-  شغل عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT -البوليتكنيك في مصر

- شغل منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شئون الطلاب في جامعة مصر الدولية.

- عام ٢٠٠٤ عمل كأستاذ متفرغ في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

- المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو ٢٠١٠- حتى أبريل ٢٠١٤.

- شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام ٢٠١٥

الدكتور محمد عبد اللطيف ,موازنة التعليم “التعليم حياة” التعليم 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر

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