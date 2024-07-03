برلمانية: بناء الإنسان وتشجيع الاستثمار على رأس أولويات الوزراء الجدد

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن ، علي أن أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت تغير 20 حقيبة وزارية، ضمت وزراء من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية، تعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، إن التعديل الوزارى الجديد الذى أجراه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت بالغ الأهمية، تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، مشددة على أن مصر بحاجة إلى حكومة حرب قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات الداخلية والخارجية التى يمر بها الوطن، وهذا ما يعلمه جيدا الرئيس السيسي لذلك حريص على ضخ دماء جديدة في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة للتغلب على التحديات وما يضرأ من أزمات ووضوع حلول لها وفق رؤى وفكر تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

أهداف الحكومة الجديدة

وتوقعت النائبة نيفين حمدي، أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

أضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الجديد يعكس بما لا يدع مجالا للشك وعي القيادة السياسية الرشيدة بمتطلبات المرحلة الحالية علي كافة المستويات سواء "سياسياً واقتصادياً وأمنياُ واجتماعيا"، مما تتطلب سياسات جديدة خاصة بفكر ورؤي مختلفة ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمنى واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.

تحديات وقضايا عالمية

وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، إلى أن التعديل الوزاري الجديد شمل حقائب وزارية هامة ترتبط بمواجهة تحديات وقضايا عالمية، مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي، بتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرص سيادته على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، فضلا عن وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتى والاعتماد على المكون المحلى وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات سياسية واقتصادية علي الساحتين المحلية والدولية خلال السنوات العشرة الماضية.

وحرصت النائبة نيفين حمدي، القيادية بحزب حماة الوطن، علي تقديم تحية شكر لكل الوزراء السابقين علي ما قدموه في قدر استطاعتهم للوطن والمواطن، متمنية التوفيق والسداد للوزراء الجدد الذين تم تكليفهم للحقائب الوزارية الجديدة.