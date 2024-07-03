الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا يجب الحرص على استخدام الليفه عند الاستحمام؟

الاستحمام
الاستحمام

تعتبر الليفه أحد الأدوات التقليدية في عملية الاستحمام، فهي تُستخدم لتنظيف الجلد وتحفيز الدورة الدموية، وفيما يلي أهمية استخدام الليفة أثناء الاستحمام، حسب ما ذكر موقع “هيلث” الطبي.

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أهمية استخدام الليفة عند الاستحمام: 

 الاستحمام جزء أساسي من الروتين اليومي للعناية بالنظافة الشخصية، يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والشعور بالانتعاش. ومن الأدوات التي تُستخدم لتحقيق هذا الهدف هي الليفه، واستخدامها يحمل فوائد عديدة تتجاوز مجرد التنظيف السطحي للجلد، ومن أبرز هذه الفوائد:

إزالة الخلايا الميتة: 
  تساعد الليفة في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة، هذا التقشير يعزز تجديد الخلايا ويمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة ونضارة.

تحفيز الدورة الدموية: 
  عند استخدام الليفة في فرك الجسم بحركات دائرية، يتم تحفيز الدورة الدموية. هذا التحفيز يعزز تدفق الدم إلى الجلد، مما يساهم في تغذية البشرة وتحسين لونها ومظهرها العام.

تنظيف المسام: 
  الليفة تساعد في تنظيف المسام من الشوائب والأوساخ والزيوت التي قد تسدها. تنظيف المسام بانتظام يقي من مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور.

 أمتصاص المنتجات الجلدية: 
  بعد استخدام الليفه، يصبح الجلد أكثر استعدادًا لامتصاص المنتجات الجلدية مثل المرطبات والزيوت، ما يجعل العناية بالبشرة بعد الاستحمام أكثر فعالية.

تخفيف التوتر والإجهاد: 
  تدليك الجسم باستخدام الليفه يمكن أن تكون مريحة ومهدئة، مما يساعد في تخفيف التوتر والإجهاد اليومي.

تعزيز النظافة الشخصية: 
  تساهم بشكل فعال في إزالة العرق والزيوت الزائدة من الجسم، مما يعزز النظافة الشخصية والشعور بالانتعاش.

نصائح لاستخدام الليفه بشكل صحيح:

- تأكد من اختيار ليفه ذات نوعية جيدة ومناسبة لنوع بشرتك.
- تجنب الفرك بقوة زائدة لتجنب تهيج الجلد.
- اغسل الليفه بشكل منتظم واتركها لتجف جيدًا لتجنب نمو البكتيريا.
- يُفضل استخدام الليفه بشكل منتظم ولكن دون إفراط، يكفي استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

 

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