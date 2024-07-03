"التحالف الوطني" مشاريع تنموية لأصحاب الصناعات اليدوية من الاسر الاكثر احتياجًا بسوهاج

سلم التحالف الوطني بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، 2264 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجًا، من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره.

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، إن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بسوهاج وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

واشار أن جمعية الأورمان تعمل منذ 27 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وانها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.

يذكر أن تسليم المشاريع التنموية يأتى استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة سوهاج من توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالاضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية للمستفيدين علي قوائم المؤسسة