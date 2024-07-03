ضبط طالب يدير 15 مجموعة لتسريب الامتحانات على "واتس آب"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الإمتحانات والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بعمل الفحوصات اللازمة أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين وجود "آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها"، وإدارة 15 مجموعة على تطبيق "واتس آب"، 29 قناة على تطبيق تيليجرام بذات الأسلوب، كما تبين وجود 2 محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع طالب أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبيَّن اشتراكه معه في إدارة ذات المجموعات والقنوات، كما تبيَّن وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.