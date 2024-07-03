الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب يدير 15 مجموعة لتسريب الامتحانات على "واتس آب"

ضبط طالب
ضبط طالب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الإمتحانات والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية.

بعمل الفحوصات اللازمة أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين وجود "آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها"، وإدارة 15 مجموعة على تطبيق "واتس آب"، 29 قناة على تطبيق تيليجرام بذات الأسلوب، كما تبين وجود 2 محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع طالب أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبيَّن اشتراكه معه في إدارة ذات المجموعات والقنوات، كما تبيَّن وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة طما ب أمن سوهاج الإجراءات القانونية , تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

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