الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: التشكيل الوزارى الجديد يسهم فى تطوير الأداء التنفيذى

النائب سامى سوس
النائب سامى سوس

قال النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر على موعد مهم وحدث كبير، حيث إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وكذلك إعلان حركة المحافظين، ما يؤكد أن مصر تمضي نحو خارطة طريق جديدة تستهدف مستقبل أفضل ذات طبيعة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات.

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 تكتب تاريخًا جديدًا

وأشار "سوس"، في بيان، اليوم، الأربعاء، إلى أن مصر تكتب تاريخا جديدا بدماء وطنية جديدة وفكر مختلف يختلط فيه القديم مع الحديث، من أجل رؤية إصلاحية شاملة تتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة والعمل على تحقيق طموحات وآمال المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه المجموعة، سواء من الوزراء أو المحافظين الجدد يتمتعون بالكفاءة والإخلاص والقدرة على أداء المهام المكلفين بها، ما سيسهم في تطوير الأداء التنفيذي للدولة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك أيضا ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي لامست بشكل كبير هموم المواطن في كل القضايا المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

التفاعل مع المواطنين في الشارع

وطالب النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بضرورة النظر بعين الاعتبار لمطالب الشعب المصري والتفاعل مع الجمهور في الشارع لتلبية مطالبه، والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية بعد ارتفاع الأسعار، وتوفير احتياجاته المشروعة من المسكن والنقل والطاقة رفع مستوى الخدمات المقدمة، والعمل زيادة محفزات دعم الأوضاع الاقتصادية للوطن بشتى الطرق والوسائل المختلفة، ما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في رفع المستوى المعيشي لهم بصورة أكبر.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن مصر التشكيل الوزاري الجديد الجمهورية الجديدة

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