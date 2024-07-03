الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

محمد الزهار: الحكومة الجديدة قادرة على تلبية طموحات المواطنين

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

قال الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إن تاريخ  الوزراء الجدد الذين تضمنهم التشكيل الحكومي الجديد معروف ومشرف، ويتمتعون بكفاءة عالية في مجالاتهم، معربا عن تفاؤله من الحكومة الجديدة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مجابهة كافة التحديات التي تواجه الوطن في تلك المرحلة الراهنة الحساسة، وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني وخفض معدلات التضخم والأسعار في الفترة المقبلة.

 

وقال "الزهار"، إن الأسماء التي تضمنتها الحكومة الجديدة تؤكد أننا أمام حكومة قادرة تلبية على طموحات المواطنين خلال الفترة المقبلة خاصة أنه لا يوجد دولة في العالم دون أزمات ومشاكل، إلا أن الحكومة عليها أن تحل مشاكل قبل تحولها لأزمات، موضحا أن الحكومة الجديدة مطمئنة لأن الأسماء التي تضمنتها تحظى بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة في مجالاتها، معربا عن تمنيه نجاح تلك الحكومة في تحقيق إنجازات جديدة يشعر بها المواطن المصري في المرحلة القادمة.

حلول خارج الصندوق

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الوزراء الجدد لديهم قدرة على إدارة الملفات الهامة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتركيز على ملف الحماية الاجتماعية وتوسيع المظلة التي أطلقتها الحكومة منذ عدة سنوات، ودعم الصناعة والنهوض بالزراعة، مع وضع مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات عديدة تضمن استمرار تشجيع المستثمرين والبناء على ما تم في المرحلة المقبلة لضمان ضخ مزيد من الاستثمارات مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

ملفات أمام الحكومة الجديدة 

وأشار "الزهار"، إلى أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة لملايين المصريين، وهو ما يتطلب منها وضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها التي أولت اهتماما به على مدار الفترة الماضية، خاصة أن الأسماء الجديدة في تلك الحكومة خاصة الوزارات الخدمية قادرة على إحداث الفارق في الخدمات الرئيسية لدى المواطن، وهو ما يعطي حالة تفاؤل وكذلك ترقبا بالخطوات التي ستتخذها تلك الحكومة من أجل إرضاء الشارع المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

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