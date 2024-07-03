السجن المشدد للمتهمين بخطف سائق وسرقة أتوبيس نقل جماعي بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من غيابيا لعاطل وحضوريا لـ4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم "ا.م.م" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بخطف سائق وسرقة أتوبيس 24 راكبا خاص لشركة نقل جماعي تعمل بمحافظة الإسكندرية، بالتحايل والإكرا، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 32 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، بقيام المتهمين من الأول إلى الخامس بخطف المجني عليه والاستيلاء علي أتوبيس نقل جماعي، وبيعه للمتهم السادس بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه حال عمل المجني عليه "م.ع.ل" سائق وقيادته أتوبيس نقل جماعي 24 راكبا ليلا، والمملوكة لشركة نقل جماعي تعمل بمحافظة الإسكندرية، حضر إليه المتهمان الاول والثاني "ا.م.ا" و"ا.ج.ع"، وطلبا مرافقتهما بالأتوبيس قيادته وأنه سينقل لهما بعض الأشخاص، وفي الطريق استقل المتهم الثالث "س.م.م"، وكانت هناك سيارة أجرة تتبع خط سيرهم يستقلها المتهمان الرابع والخامس "ا.ف.ا" و"ف.ا.ف"، وقام المتهم الثالث خلال سير السائق المجني عليه بإلقاء مادة حارقة شطة في عينيه، ثم أنزلوه عنوة بالطريق بعد أن استولوا علي متعلقاته ومبلغ مالي والأتوبيس، وقاموا ببيع الأتوبيس إلي المتهم السادس سئ النية " ا.م.م" الذي كان علي علم بأن الأتوبيس متحصل من واقعة سرقة، وقام بدوره باخفاء تلك المركبة عن طريق تغيير لونها وطمس معالمها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من غيابيا لعاطل وحضوريا ل4 اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهم " ا.م.م" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهم بخطف سائق وسرقة أتوبيس 24 راكبا خاص لشركة نقل جماعي تعمل بمحافظة الإسكندرية، بالتحايل والإكرا، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 32 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، بقيام المتهمين من الأول إلى الخامس بخطف المجني عليه والاستيلاء علي أتوبيس نقل جماعي، وبيعه للمتهم السادس بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه حال عمل المجني عليه "م.ع.ل" سائق وقيادته أتوبيس نقل جماعي 24 راكبا ليلا، والمملوكة لشركة نقل جماعي تعمل بمحافظة الإسكندرية، حضر إليه المتهمان الاول والثاني "ا.م.ا" و"ا.ج.ع"، وطلبا مرافقتهما بالأتوبيس قيادته وأنه سينقل لهما بعض الأشخاص، وفي الطريق استقل المتهم الثالث "س.م.م"، وكانت هناك سيارة أجرة تتبع خط سيرهم يستقلها المتهمان الرابع والخامس "ا.ف.ا" و" ف.ا.ف"، وقام المتهم الثالث خلال سير السائق المجني عليه بإلقاء مادة حارقة شطة في عينيه، ثم أنزلوه عنوة بالطريق بعد أن استولوا علي متعلقاته ومبلغ مالي والأتوبيس، وقاموا ببيع الأتوبيس إلي المتهم السادس سئ النية "ا.م.م" الذي كان على علم بأن الأتوبيس متحصل من واقعة سرقة، وقام بدوره باخفاء تلك المركبة عن طريق تغيير لونها وطمس معالمها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.