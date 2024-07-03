"القاهرة الإخبارية": خروج مجمع ناصر الطبى عن الخدمة خلال ساعات جراء نفاد الوقود

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك شهيدًا وعددًا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف "أبوكويك"، في رسالته، اليوم الأربعاء، أن مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي في خان يونس يؤكد أن المشفى أمامه ساعات ويخرج عن الخدمة جراء نفاد الوقود.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، إلى استشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل مأهول في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما أصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الشجاعية في مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

كان 18 فلسطينيًا استشهدوا الليلة الماضية وأصيب آخرون، في مجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء مختلفة من قطاع غزة.