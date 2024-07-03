قدم الآن.. رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 الإلكتروني والأوراق المطلوبة

يشغل بال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم معرفة رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 عبر جوجل، وطريقة التقديم، وذلك تزامنًا مع البدء في تسجيل طلبات التقديم، للتسجيل في المدرسة المتاحة لهم وفقا للموقع الجغرافي.

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024، والخطوات، والأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب.

يتاح لكافة الطلاب أو أولياء الأمور، القيام بالتقديم إلى الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم (من هنا).

خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي 2024

قم بالدخول على موقع الوزارة، مـن هنا. ثم تسجيل البريد الإلكتروني وكتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب. قم بتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب. ثم كتابة اسم الطالب. القيام بالضغط على الدخول إلى التنسيق. الضغط على "المزيد" لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة. وثم الاطلاع على خريطة التنسيق. القيام بالضغط على ملء الرغبات. ثم اختيار نوع التعليم الثانوي المناسب لمجموع الطالب. ثم الضغط على مراجعة الرغبات. واخيرا الضغط على حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024