الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قدم الآن.. رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 الإلكتروني والأوراق المطلوبة

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يشغل بال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم معرفة رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 عبر جوجل، وطريقة التقديم، وذلك تزامنًا مع البدء في تسجيل طلبات التقديم، للتسجيل في المدرسة المتاحة لهم وفقا للموقع الجغرافي.

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024، والخطوات، والأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب.

يتاح لكافة الطلاب أو أولياء الأمور، القيام بالتقديم إلى الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم (من هنا).

خطوات التقديم في الصف الأول الثانوي 2024

  1. قم بالدخول على موقع الوزارة، مـن هنا.
  2. ثم تسجيل البريد الإلكتروني وكتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب.
  3. قم بتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.
  4. ثم كتابة اسم الطالب.
  5. القيام بالضغط على الدخول إلى التنسيق.
  6. الضغط على "المزيد" لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.
  7. وثم الاطلاع على خريطة التنسيق.
  8. القيام بالضغط على ملء الرغبات.
  9. ثم اختيار نوع التعليم الثانوي المناسب لمجموع الطالب.
  10. ثم الضغط على مراجعة الرغبات.
  11. واخيرا الضغط على حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

بوابة مركز المعلومات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024

  • أصل من شهادة الميلاد و4 نسخ منها.
  • بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي وعدد 3 نسخ منه.
  • 4 من الصور الشخصية مطبوع عليها اسم الطالب.
  • يجب كتابة البيانات وذلك بمعرفة ولي الأمر وتكون من واقع شهادة ميلاد الطالب والأوراق الأصلية.
  • 3 من النسخ من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • وصل من دفع المصروفات الدراسية و4 من الصور منه.
  • حافظة أوراق بلاستيكية.
  • ستيكر وكتابة كافة بيانات الطالب كاملة عليه.
  • الدمغات الخاصة وتكون بطالب الالتحاق بالثانوي.
  • البطاقة الصحية للطالب.
  • 2 من طابع مهن تعليمية.
  • ملف ورقي للتقديم بالثانوي العام.
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