الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل مودرن سبورت أمام بلدية المحلة بدوري نايل

مودرن سبورت
مودرن سبورت

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لنادي مودرن سبورت (فيوتشر) سابقا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة بدوري نايل

يواجه مودرن سبورت بمسماه الحديث نظيره بلدية المحلة، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

حراسة المرمى:  محمود حمدي.

خط الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع. 

خط الهجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، محمود رزق، عمر وائل، عبد الكبير الوادي، علي ياسر، أحمد عاطف، أحمد كباكا، طارق طه، محمود شعبان.

تشكيل مودرن سبورت لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة، على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

 

طاقم حكام مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة بدوري نايل

يقود مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة، في الجولة التاسعة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا أحمد حمدي حكم ساحة، ويعاونه أسامة عبداللطيف حكم مساعد أول، ومحمد محمود لطفي حكم مساعد ثان، ومعهم محمد الغازي حكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة مودرن سبورت وبلدية المحلة بدوري نايل

أول مباراة بمسمى الحديث

تعد مباراة مودرن فيوتشر (سابقا) سبورت (حاليا)، أمام بلدية المحلة، عصر اليوم الأربعاء، هي أول مباراة للفريق بمسماه الحديث.

 مودرن فيوتشر سابقا (سبورت) حديثا

موقف مودرن سبورت بجدول دوري نايل

يحتل مودرن سبورت المركز السادس بجدول دوري نايل برصيد 41 نقطة، بواقع 10 انتصارات و11 تعادل و6 هزائم، إلا أن الفريق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، في ختام الدور الأول وتحديدا الجولة السابعة عشر تقام يوم 16 يوليو الجاري.

 

مودرن سبورت يسقط في الدور الأول

سقط فريق مودرن سبورت أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

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