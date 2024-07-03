الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.. مفاجأتان في دور الـ16

دور الـ16 بطولة أمم
دور الـ16 بطولة أمم أوروبا

سارت نتائج دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بشكل طبيعي دون أن تحدث مفاجآت كثيرة اللهم إلا إقصاء منتخب إيطاليا على يد نظيره سويسرا، وإطاحة منتخب تركيا بنظيره النمسا.

وكانت إيطاليا قد انهزمت على يد سويسرا بنتيجة هدفين دون مقابل، والنمسا على يد تركيا بنتيجة 1 - 2.

إيطاليا

بالرغم من الأداء الباهت، وغير المقنع الذي ظهرت به، والنتائج الضعيفة التي حققتها في دور المجموعات إلا أن خروجها من دور ثمن النهائي يمثل مفاجأة كبيرة لأنها على أي حال تعد من القوى العظمى في قارة أوروبا كما أنها حاملة اللقب لكن لها لقب آخر احرزته في بطولة أمم أوروبا 1968 على أرضها، وهي الثاني من حيث أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، وبالرغم من ذلك كان الجمهور الإيطالي يأمل، ويمني نفسه، وينتظر أن تظهر بشكل مغاير تماما في مرحلة خروج المغلوب.

تشارك للمرة الـ11، وهذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها في تجاوز دور الـ16، وهي كانت قد تاهلت إليه بعد أن حلت وصيفة في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط فقط جمعتها من انتصار وحيد تحقق على منتخب ألبانيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الإفتتاحية، وتعادل وحيد كان بنتيجة إيجابية هدف لمثله مع منتخب كرواتيا في الجولة الثالثة والأخيرة في حين تلقت هزيمة وحيدة على يد منتخب إسبانيا بتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية.

سويسرا

ظهرت بمظهر أكثر من رائع، ولافت للغاية في دور المجموعات إذ احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى دون أن تتكبد خسارة واحدة بـ5 نقاط حصدتها من فوز واحد تم تسجيله على منتخب المجر بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى، وتعادلين إيجابيين بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع منتخبي أسكتلندا، وألمانيا في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

وهذه هي مشاركتها السادسة لكنها هي المرة الثانية على التوالي التي تنجح فيها في تخطي دور ثمن النهائي، ففي النسخة الماضية 2020 اقصت منتخب فرنسا على اللقب بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة على ايقاع التعادل الإيجابي 3 أهداف لمثلها.

وفرنسا من المنتخبات صاحبة الوزن الثقيل جدا في أوروبا حيث حصلت على اللقب مرتين من قبل، وهي الثاني من حيث الحصول على الألقاب، المرة الأولى كانت في نسخة 1984، وهي ما نالت شرف تنظيمها، والمرة الثانية كانت في نسخة 2000، وكان تنظيم مشترك ما بين دولتي هولندا، وبلجيكا. 

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على الجانب الآخر لم يتوقع كثيرون أن تخرج النمسا على يد تركيا، وكان هذا الخروج بمثابة المفاجأة بالرغم من أن التاريخ عدد مشاركات، ونتائج ينصف تركيا.

المقياس عند هؤلاء كان قوة المجموعة التي لعب فيها كلا المنتخبين، والنتائج التي حققها كلا المنتخبين فيهما.

النمسا

تمكنت من تصدر المجموعة الرابعة في وجود كل من فرنسا، ومنتخب هولندا الي سبق، وأن حصلت على اللقب في نسخة 1988 في ألمانيا الغربية برصيد 6 نقاط جنتها من الانتصار في الجولة الثانية على منتخب بولندا بنتيجة 3 – 1، وفي الثالثة على هولندا بنتيجة 3 – 2 بينما تلقت هزيمة واحدة على يد فرنسا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى.

تتواجد للمرة الرابعة، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تعجز فيها عن تجاوز دور ثمن النهائي، ففي بطولة أمم أوروبا 2020 تمت الاطاحة بها أمام إيطاليا التي هزمتها بنتيجة 2 – 1. 

تركيا

صعدت إلى دور الـ16 بصفتها وصيفة المجموعة السادسة بـ6 نقاط جمعتها من انتصارين، الأول كان على منتخب جورجيا الذي كان يشارك لأول مرة في تاريخه بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى والثاني كان على منتخب جمهورية التشيك بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة أما الخسائر، فقد تكبد واحدة أمام منتخب البرتغال الذي أحرز اللقب في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا بنتيجة 3 أهداف دون مقابل. 

وهذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها أن تتأهل إلى دور ثمن النهائي لكنها تحضر للمرة السادسة.

لكنها اجتازت من قبل دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2000، وصعدت إلى دور الثمانية، وفي بطولة أمم أوروبا 2008 في النمسا وسويسرا تمكنت من الوصول إلى دور قبل النهائي، وهذه أفضل نتائجها في بطولة أمم أوروبا بشكل عام.

بطولة أمم أوروبا إيطاليا سويسرا تركيا النمسا دور ال16 بطولة أمم أوروبا

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