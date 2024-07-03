الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هى يمنى البحار نائبة وزير السياحة الجديد؟

يمنى البحار نائبة
يمنى البحار نائبة وزير السياحة الجديد

شغلت يمنى البحار، منصب نائبة وزير السياحة في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

-حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من ESLSCA Business School في عام 2017، وعلى دبلوم في الترجمة من كلية الألسن بجامعة عين شمس في عام 2002، وقد تخرجت في كلية الألسن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

 

من أوائل الخريجين من الجامعات المصرية 

 

-عينت في وزارة السياحة في عام 2000 في إطار توجه الدولة نحو تعيين أوائل الخريجين من الجامعات المصرية في وظائف حكومية. 

 

-تميزت يمنى البحار بمسيرة طويلة في وزارة السياحة، حيث شغلت عدة مناصب منها مساعدة للوزير للشئون الفنية بداية من عام 2020، قبل تعيينها نائبة للوزير.

 

-تولت البحار مسئولية الإشراف العام على الشئون الفنية ومكتب الوزير، بالإضافة إلى مشاركتها في إعداد استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة- رؤية 2030 ومتابعة تنفيذها.

 

-شغلت منصب مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير من قبل، كما قامت بالإشراف العام على الشئون الفنية بوزارة السياحة والآثار.

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-شغلت يمنى البحار منصب مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020، وتولت بصفتها مساعد الوزير للشئون الفنية مهام عديدة منها الإشراف العام على المكتب الفني للوزير، كما قامت بالإشراف العام على ملف إدارة الأزمات بالوزارة وبعض الأزمات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية.


-شاركت في إعداد استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة- رؤية 2030 ومتابعة تنفيذها.


-بالإضافة لإعداد بعض مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية لها في إطار خطة الإصلاح التشريعي التي تبنتها الوزارة.

-شاركت في عملية الإعداد لبعض الفعاليات الكبرى التي نظمتها الوزارة مثل فعالية موكب نقل المومياوات الملكية وفعالية الأقصر، طريق الكباش. وكانت تشغل وظيفة معاون الوزير لمدة 6 سنوات، كانت مسئولة خلالها عن عدد من الملفات الفنية المختلفة بتكليف من وزراء السياحة الذين عملت تحت قيادتهم.


-كما تولت وظيفة المُشرف على المكتب الفني للوزير خلال الفترة من 2018 إلى 2020، إلى جانب عملها كمعاون وزير.
 

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