الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
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من هو السفير بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة فى الحكومة الجديدة (فيديو)

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، ضمن الحقبة الوزارية الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويتولى السفير بدر عبدالعاطي، وزارة الخارجية والهجرة خلفًا للسفير سامح شكري.

من هو السفير بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة

- مندوب مصر الدائم لدى حلف الناتو حتى يوليو 2024
- سفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019.
- نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي
- مدير إدارة الدبلوماسية العامة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥
- نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا 
- المنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣
- مدير شئون فلسطين بالوزارة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨
- خدم في عدة مناصب بمختلف السفارات المصرية في الخارج

الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور مصطفي مدبولي وزارة الخارجية والهجرة الحقبة الوزارية الجديدة

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