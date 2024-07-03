الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيقية شباب الأحزاب: تشكيل الحكومة الجديدة مبشر وعليها أن تكون مدركة حجم التحديات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تشكيل الحكومة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية، اليوم، ويشمل 31 حقيبة وزارية، ويعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، جاء مبشرا، إذ ضم التغيير الوزاري شخصيات مؤهلة وذوي خبرة ومشهودًا لها بالكفاءة. 

وهنأت التنسيقية الحكومة الجديدة، مؤكدة أن تشكيلها يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية؛ وعلى الحكومة أن تكون مدركة حجم التحديات وأن تكون على قدر المسئولية ومستوى توقعات الشعب المصري العظيم وتلبي آماله وتطلعاته وطموحاته.

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أولويات أمام الحكومة الجديدة

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة الجديدة، إلى أن تضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة المقبلة، على رأسها بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، فضلًا عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، إلى جانب إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

كما تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة إلى المحافظين الجدد الذين تم اختيارهم في حركة المحافظين، وتؤكد ضرورة أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن، وأن تكون لديهم الكفاءة والمرونة والسرعة في الأداء والقدرة على حل المشكلات.

واختتمت: تتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التوفيق والسداد للوزراء والمحافظين الذين تم اختيارهم في أداء مهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

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