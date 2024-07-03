"جيزيل" يضيء دار الأوبرا ويلقى إستحسانا من الجمهور والنقاد (صور)

ختاماً لموسم الأوبرا الفني..

شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، 4 عروض للباليه الكلاسيكي الرومانسي "جيزيل"، الذى قدمته فرقة باليه أوبرا القاهرة، إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل، على مدار ٤ ليالى على المسرح الكبير، في إطار توجهات الثقافة المصرية لتقديم روائع الفنون الكلاسيكية العالمية.

"جيزيل" يضيء الأوبرا ويلقى إستحسانا من الجمهور والنقاد (صور)

استمتع الحضور بالعمل الفني، وتألق أعضاء باليه اوبرا القاهرة فى تجسيد قصة "جيزيل"والشاب النبيل ألبرت التى تجمع بين الحب والخيانة فى إطار درامي رومانسي تجلى من خلال تنوع حركاتهما الراقصة التى عبرت عن مختلف حالات السعادة والحب والحزن واليأس،لنصل فى النهاية إلى أن الحياة لا معنى لها دون الحب ونال أداء الفرقة استحسان كبير من الجمهور.

قام بتصميم الباليه كل من جان كواريللي، جوليس بيرروت، عبد المنعم كامل، تصميم الإضاءة، ياسر شعلان، الديكور محمد الغرباوي، من فصلين كتب نصهما الدرامي الفرنسيان تيوفيل جوتهيو وجول سان جورج، وصاغ موسيقاه أدولف آدم مستلهمًا من الفلكلور السلافي وأعمال الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو.

تفاصيل عرض باليه جيزيل

تدور قصة جيزيل، حول فتاة ريفية بسيطة تُدعى "جيزيل" تقع في حب شاب نبيل يُدعى ألبرت الذي يتظاهر بأنه فلاح بسيط، وشخصية هانز الذي يسعى للفوز بقلبها. ثم تُفجع جيزيل عندما تكتشف حقيقة ألبرت وخطبته لفتاة أخرى، مما يتسبب في انهيارها وموتها من الحزن.

في الفصل الثاني، تتحول جيزيل إلى واحدة من الأرواح المعروفة باسم "الويليس"، وهم أرواح الفتيات اللواتي توفين بسبب الحب الضائع ويسعين للانتقام من الرجال الذين ظلموهن. إلا أن حبها الصادق لألبرت يدفعها إلى حمايته من مصير محتوم بين يدي الويليس.



يعد باليه جيزيل من أشهر الأعمال في تاريخ الباليه الكلاسيكي، ومثالًا رائعًا للباليه الرومانسي في القرن التاسع عشر.

أتاحت العروض لعشاق الباليه فرصة الاستمتاع بهذا العمل الكلاسيكي الفريد الذي يجمع بين الدراما والموسيقى الراقية والأداء الفني المتميز.

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