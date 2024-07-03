اليوم.. المبعوث الأمريكى للبنان يجتمع مع مسئولين فرنسيين فى باريس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن رويترز، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان يجتمع اليوم مع مسئولين فرنسيين في باريس، لمناقشة تهدئة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مواقع لـ"حزب الله" في مناطق بليدا ويارون وطير حرفا وعيترون في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 24 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 23 في المعارك الدائرة بقطاع غزة.