سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والعملات الأجنبية في مصر

يتابع الكثير من الناس اسعار الدولار العملات الأجنبية المختلفة مقابل سعر الجنيه المصري، لحظة بلحظة، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويرصد الدستور في السطور التالية سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، سعر 48.28 جنيه للشراء، وسعر 48.32 جنيه للبيع، حسب شاشة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 3/7/2024

وقد سجل سعر الدولار اليوم في مصر، 48.28 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، حسب شاشة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 48.25 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 48.26 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

48.5 جنيه للشراء.

48.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.6 جنيه للشراء.

48.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.8 جنيه للشراء.

47.9 جنيه للبيع.

أسعار العملات المختلفة في مصر اليوم حسب شاشة البنك المركزي

وقد سجل سعر اليورو 51.83 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو 51.95 جنيه للبيع.

وقد سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.09 جنيه للشراء، 61.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 53.48 جنيه للشراء، 53.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي، 12.85 جنيه للشراء، و12.87 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 157.30 جنيه للشراء، و157.68 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.12 جنيه للشراء، و13.15 للبيع.