الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 والعملات الأجنبية في مصر

الدولار
الدولار

يتابع  الكثير من الناس اسعار الدولار العملات الأجنبية المختلفة مقابل سعر الجنيه المصري، لحظة بلحظة، وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويرصد الدستور في السطور التالية سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، سعر 48.28 جنيه للشراء، وسعر 48.32 جنيه للبيع، حسب شاشة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 3/7/2024

وقد سجل سعر الدولار اليوم في مصر، 48.28 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، حسب شاشة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 48.25 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 48.26 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

للبيع والشراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-7-2024 فى مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-7-2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

48.5 جنيه للشراء.
48.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.6 جنيه للشراء.
48.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.8 جنيه للشراء.
47.9 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات المختلفة في مصر اليوم حسب شاشة البنك المركزي

وقد سجل سعر اليورو 51.83 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو 51.95 جنيه للبيع.

وقد سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.09 جنيه للشراء، 61.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 53.48 جنيه للشراء، 53.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي، 12.85 جنيه للشراء، و12.87 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 157.30 جنيه للشراء، و157.68 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.12 جنيه للشراء، و13.15 للبيع.

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ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

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