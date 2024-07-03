الليلة.. حلقة استثنائية لـ"قصواء الخلالى" على CBC

تُقدم الإعلامية قصواء الخلالي من خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مساء اليوم الأربعاء، حلقة استثنائية في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة للمهندس مصطفى مدبولي وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذاع برنامج "في المساء مع قصواء" في التاسعة مساءً، على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا أن حلقة اليوم الأربعاء استثنائية في ضوء التغيير الكبير في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وأولويات المرحلة المقبلة.

ويناقش "في المساء مع قصواء" أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على كل المستويات، سواء قضايا محلية أو دولية.

ويعد برنامج "في المساء مع قصواء" واحدًا من أبرز برامج "التوك شو" في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

عودة برنامج "في المساء مع قصواء" على "CBC"

وكانت "الخلالي" قالت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، إن الحكومة الجديدة ستكون عليها مواجهة كثير من الملفات الصعبة من ضمنهم التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدة ضرورة تلبية مطالب الشعب المصري.

وقالت إننا في حاجة لبرنامج قوي من الوزراء، منوهة بأنه تمت المطالبة سابقًا في برنامج "في المساء مع قصواء" بتعديلات حكومية كبيرة، وبات لزامًا أن تأتي حكومة جديدة في ظل الولاية الجديدة.