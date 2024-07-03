الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 1246 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، من ضبط 1246 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

 ضبط 554 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، وأنّه تم ضبط 554 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وذكرت الوزارة أن شرطة المرور تمكنت  من رفع 43 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وزارة الداخلية الدراجات النارية القاهرة الملصق الالكتروني شرطة المرور

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