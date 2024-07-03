الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكاتب أحمد طوسون يكشف أهم مطالبه من وزير الثقافة الجديد

أحمد طوسون
أحمد طوسون

تولى الدكتور أحمد هنو منصب وزير الثقافة في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وتواصلت الدستور مع عدد من المثقفين لرؤية أبرز مطالبهم من الوزير الجديد.

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الثقافة المصرية

يقول القاص والروائي والكاتب في أدب الطفل أحمد طوسون: "نتطلع إلى أن يعيد الدكتور أحمد هنو للثقافة المصرية رونقها وتأثيرها الحضاري والإنساني في المنطقة.

وأضاف أحمد طوسون في تصريح خاص لـ"الدستور": "كمثقف أتمنى أن يكون للدكتور أحمد هنو رؤية للثقافة المصرية تعيدها لواجهة المشهد الثقافي العربي والإنساني من خلال الاهتمام بالفنانين والمثقفين والكتاب قوة مصر الناعمة والاستماع لهم ومعرفة المشاكل التي تعيق العمل الثقافي في الوزارة، وإيجاد آليات جديدة لدعم أنشطة الوزارة ماديا وإعادة ودعم الفعاليات الثقافية الكبرى وعدم انكفاء الوزارة على ذاتها ولتكن البداية بإتاحة الفن والثقافة ليصل إلى أكبر قدر من المنتفعين سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو في الميادين والحدائق العامة وألا يظل حبيسا داخل أروقة الثقافة.

مهرجانات القاهرة

ويواصل: “كما أرجو الاهتمام بالمهرجانات والفعاليات الدولية كمهرجان القاهرة السينمائي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب ومهرجان المسرح التجريبي والمهرجانات المسرحية والفنية الأخرى وزيادة الدعم المخصص لهم ليخرجوا بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية وتأثيرها في المنطقة وفي مجال الطفولة أطالبه بإعادة مهرجان سينما الأطفال الدولي الذي توقف منذ سنوات وإعادة معرض كتاب الطفل بشكل يتناسب مع التطور الكبير الذي طال المعارض والمهرجانات الإقليمية التي تقام من حولنا”.

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مكتبة الأسرة

ويختتم أحمد طوسون: “كما أرجو دعم مشروع كمكتبة الأسرة لإعادته كما بدأ متوهجا وتفعيل الاتفاقات مع وزارات الشباب والتربية والتعليم بفعاليات حقيقية ينعكس تأثيرها على المواطنين وعلى نشر ثقافة الجمال والإبداع في الشارع المصري”.

وزير الثقافة أحمد طوسون أحمد هنو أدب الطفل الدكتور أحمد هنو

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